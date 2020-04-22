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На лондонской бирже цена за баррель нефть марки Brent опустилась ниже $17

08:10 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 13,55% - до $16,71 за баррель и опустилась ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года, свидетельствуют данные торгов на 06:45 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке $11,02 за баррель.

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