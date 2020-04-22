Опрос: С потерей работы или сокращением зарплаты столкнулись более 40% американцев

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 43% американцев столкнулись с потерей работы или сокращением зарплаты в результате распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Согласно материалам опроса, доля потерявших работу респондентов составила 28%. Около трети опрошенных сообщили, что были вынуждены пойти на сокращение зарплаты.

При этом отмечается, что среди проживающих в США выходцев из Латинской Америки потеряли работу или часть зарплаты 60%.

Кроме того, 53% опрошенных заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в условиях чрезвычайной ситуации, такой, как пандемия.



