Опрос: С потерей работы или сокращением зарплаты столкнулись более 40% американцев
08:50 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 43% американцев столкнулись с потерей работы или сокращением зарплаты в результате распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).
Согласно материалам опроса, доля потерявших работу респондентов составила 28%. Около трети опрошенных сообщили, что были вынуждены пойти на сокращение зарплаты.
При этом отмечается, что среди проживающих в США выходцев из Латинской Америки потеряли работу или часть зарплаты 60%.
Кроме того, 53% опрошенных заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в условиях чрезвычайной ситуации, такой, как пандемия.
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