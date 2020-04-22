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Данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 апреля

09:00 22.04.2020 Источник: Lenta.ru

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 564 038 человек. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии скончались 177 424 инфицированных, еще 681 824 вылечились. Прирост заразившихся за 21 апреля составил 88,8 тысячи человек.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США (824,8 тысячи), Испания (204,1 тысячи), Италия (183,9 тысячи), Франция (159,2 тысячи) и Германия (148,4 тысячи). Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.

В России выявлено 52 763 случая в 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 5642 новых заразившихся коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 умерли 456 человек, вылечились 3873 пациента.  Lenta.Ru

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