Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель
09:05 22.04.2020 Источник: Известия
Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.
По состоянию на 7:35 мск стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 17,33%, опустившись до отметки $15,98 за баррель.
При этом цена американской нефти WTI составляет $11,2 за баррель, падая на 4,75%. Известия
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