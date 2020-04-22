Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель

09:05 Источник: Известия

Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.

По состоянию на 7:35 мск стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 17,33%, опустившись до отметки $15,98 за баррель.

При этом цена американской нефти WTI составляет $11,2 за баррель, падая на 4,75%. Известия