0
0
41
НОВОСТИ

Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель

09:05 22.04.2020 Источник: Известия

Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.

По состоянию на 7:35 мск стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 17,33%, опустившись до отметки $15,98 за баррель.

При этом цена американской нефти WTI составляет $11,2 за баррель, падая на 4,75%.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 22.04.2020
Коммунисты сегодня отметят юбилей Ленина
0
25
09:00 22.04.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 апреля
0
72
08:50 22.04.2020
Опрос: С потерей работы или сокращением зарплаты столкнулись более 40% американцев
0
80
08:40 22.04.2020
На открытом воздухе носить маску не обязательно - Роскачество
0
98
08:20 22.04.2020
Исковую жалобу в сокрытии информации о коронавирусе подал американский штата Миссури против Китая
0
121
08:10 22.04.2020
На лондонской бирже цена за баррель нефть марки Brent опустилась ниже $17
0
146
07:50 22.04.2020
Прием иммигрантов в США приостанавливают на 60 дней - Трамп
0
164
07:40 22.04.2020
Законопроект о повышении выплат к пенсии граждан старше 75 лет не одобрен кабмином
0
163
07:30 22.04.2020
Главы четырех южных штатов США ищут способы снятия карантинных мер
0
140
22:37 21.04.2020
Большинство американцев негативно относятся к Китаю и считают его главной угрозой - опрос
0
612

Возврат к списку