Представитель ООН предупредил об угрозе голода "библейских масштабов"

09:32 Источник: Вести.Ru

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.

"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", – приводятся на сайте организации слова Бизли.

В числе мер, которые позволят избежать столь чудовищных последствий, глава ВПП называет обеспечение всеми участниками боевых действий беспрепятственного доступа гуманитарной помощи. Кроме того, Бизли просит вложить $350 миллионов в сеть логистических центров, которые обеспечили бы поставки гуманитарной помощи по всему миру.

"Прежде всего нам нужен мир", – подчеркнул Бизли. Вести.Ru