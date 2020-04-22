0
0
77
НОВОСТИ

Приемная кампания в вузах начнется после публикации всех результатов ЕГЭ - Минобрнауки РФ

10:32 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приемная кампания в вузах 2020 года стартует, как только будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ. <...> Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с теми правилами, которое устанавливает министерство. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:00 22.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло почти 58 тысяч
0
0
10:20 22.04.2020
Доктор Мясников сообщил, что ошибся с прогнозом по пику заболеваемости коронавирусом в РФ
0
108
10:05 22.04.2020
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области
0
116
10:00 22.04.2020
В ответ на просьбы открыть парикмахерские Кадыров побрился налысо
0
132
09:32 22.04.2020
Представитель ООН предупредил об угрозе голода "библейских масштабов"
0
190
09:20 22.04.2020
Коммунисты сегодня отметят юбилей Ленина
0
178
09:05 22.04.2020
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель
0
181
09:00 22.04.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 апреля
0
239
08:50 22.04.2020
Опрос: С потерей работы или сокращением зарплаты столкнулись более 40% американцев
0
210
08:40 22.04.2020
На открытом воздухе носить маску не обязательно - Роскачество
0
199

Возврат к списку