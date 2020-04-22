Приемная кампания в вузах начнется после публикации всех результатов ЕГЭ - Минобрнауки РФ
10:32 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приемная кампания в вузах 2020 года стартует, как только будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала "Россия-1".
"Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ. <...> Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз, но в соответствии с теми правилами, которое устанавливает министерство. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания", - сказал он.
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