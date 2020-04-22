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ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

10:05 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России выявила новую попытку организовать вооруженное нападение на школу. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона".

У 18-летнего подростка изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей", - сообщили в ЦОС.

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