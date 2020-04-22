Доктор Мясников сообщил, что ошибся с прогнозом по пику заболеваемости коронавирусом в РФ

10:20 Источник: RNS

Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» рассказал, что ошибся с прогнозом по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

«Я ошибся, лично я ошибся с пиком. Почему? Мы понимаем, что вверх идет, идет, идет, плато и вниз – все это занимает два-три месяца. У нас это началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже, и поэтому сейчас у нас с вами получается, что до мая мы идем вверх, в мае мы идем на плато, ну и вот к концу мая пойдем вниз», - сказал он.

Мясников отметил, что давать какие-либо прогнозы сложно. RNS