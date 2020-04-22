В ответ на просьбы открыть парикмахерские Кадыров побрился налысо
10:00 22.04.2020 Источник: Российская газета
Рамзан Кадыров своеобразным способом решил проблему с закрытыми в республике парикмахерскими. Глава региона побрился налысо.
Запись с политиком в новом образе опубликовал в Instagram региональный канал Грозный ТВ. Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
- Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно, - заявил глава Чечни. "РГ"
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