В ответ на просьбы открыть парикмахерские Кадыров побрился налысо

10:00 Источник: Российская газета

Рамзан Кадыров своеобразным способом решил проблему с закрытыми в республике парикмахерскими. Глава региона побрился налысо.

Запись с политиком в новом образе опубликовал в Instagram региональный канал Грозный ТВ. Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.

- Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно, - заявил глава Чечни. "РГ"