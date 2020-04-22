Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло почти 58 тысяч
11:00 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период - 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений заражения.
Новые 2 548 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 31 тыс. 981 зараженный. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
По данным штаба, число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 631, до 6 590.
НОВОСТИ
- 12:20 22.04.2020
- NYT называет число смертей от коронавируса в западных странах заниженным
- 12:05 22.04.2020
- Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии
- 12:00 22.04.2020
- Полицейские могут получить иммунитет к преследованию за действия, совершенные во время исполнения обязанностей
- 11:32 22.04.2020
- Россияне ощутили падение доходов - опрос
- 11:20 22.04.2020
- В Москве вылечились еще 210 человек с коронавирусом
- 11:05 22.04.2020
- Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира
- 10:32 22.04.2020
- Приемная кампания в вузах начнется после публикации всех результатов ЕГЭ - Минобрнауки РФ
- 10:20 22.04.2020
- Доктор Мясников сообщил, что ошибся с прогнозом по пику заболеваемости коронавирусом в РФ
- 10:05 22.04.2020
- ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области
- 10:00 22.04.2020
- В ответ на просьбы открыть парикмахерские Кадыров побрился налысо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать