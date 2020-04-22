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НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло почти 58 тысяч

11:00 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 420 человек, за весь период - 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений заражения.

Новые 2 548 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 31 тыс. 981 зараженный. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 631, до 6 590.

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