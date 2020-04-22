Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира
11:05 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией аппаратов ИВЛ, срок годности которых истек 15 лет назад. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Материалы проверки о поставке устаревших аппаратов ИВЛ направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере")", - сообщили в прокуратуре.
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