Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией аппаратов ИВЛ, срок годности которых истек 15 лет назад. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Материалы проверки о поставке устаревших аппаратов ИВЛ направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере")", - сообщили в прокуратуре.