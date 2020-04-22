0
0
135
НОВОСТИ

В Москве вылечились еще 210 человек с коронавирусом

11:20 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные врачи вылечили еще 210 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сказала Ракова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:28 22.04.2020
МКБ поддержит московскую больницу №52 в рамках акции "Поможем вместе"
0
2
12:20 22.04.2020
NYT называет число смертей от коронавируса в западных странах заниженным
0
37
12:05 22.04.2020
Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии
0
69
12:00 22.04.2020
Полицейские могут получить иммунитет к преследованию за действия, совершенные во время исполнения обязанностей
0
83
11:32 22.04.2020
Россияне ощутили падение доходов - опрос
0
142
11:05 22.04.2020
Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира
0
172
11:00 22.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло почти 58 тысяч
0
175
10:32 22.04.2020
Приемная кампания в вузах начнется после публикации всех результатов ЕГЭ - Минобрнауки РФ
0
196
10:20 22.04.2020
Доктор Мясников сообщил, что ошибся с прогнозом по пику заболеваемости коронавирусом в РФ
0
231
10:05 22.04.2020
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области
0
226

Возврат к списку