В Москве вылечились еще 210 человек с коронавирусом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные врачи вылечили еще 210 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сказала Ракова.