В Москве вылечились еще 210 человек с коронавирусом
11:20 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные врачи вылечили еще 210 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сказала Ракова.
НОВОСТИ
- 12:28 22.04.2020
- МКБ поддержит московскую больницу №52 в рамках акции "Поможем вместе"
- 12:20 22.04.2020
- NYT называет число смертей от коронавируса в западных странах заниженным
- 12:05 22.04.2020
- Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии
- 12:00 22.04.2020
- Полицейские могут получить иммунитет к преследованию за действия, совершенные во время исполнения обязанностей
- 11:32 22.04.2020
- Россияне ощутили падение доходов - опрос
- 11:05 22.04.2020
- Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира
- 11:00 22.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло почти 58 тысяч
- 10:32 22.04.2020
- Приемная кампания в вузах начнется после публикации всех результатов ЕГЭ - Минобрнауки РФ
- 10:20 22.04.2020
- Доктор Мясников сообщил, что ошибся с прогнозом по пику заболеваемости коронавирусом в РФ
- 10:05 22.04.2020
- ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать