Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии

12:05 Источник: Lenta.ru

Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним. Об этом он написал в Telegram-канале.

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». «Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — объяснил Дуров.

Он призвал граждан, находящихся на самоизоляции, использовать время с пользой и создать «лучшую версию себя». По его словам, в настоящее время у технологий появилась возможность доказать свою значимость и ценность. Lenta.Ru