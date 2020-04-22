Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии
12:05 22.04.2020 Источник: Lenta.ru
Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним. Об этом он написал в Telegram-канале.
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». «Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — объяснил Дуров.
Он призвал граждан, находящихся на самоизоляции, использовать время с пользой и создать «лучшую версию себя». По его словам, в настоящее время у технологий появилась возможность доказать свою значимость и ценность. Lenta.Ru
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