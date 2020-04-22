NYT называет число смертей от коронавируса в западных странах заниженным
12:20 22.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Газета «Нью-Йорк Таймс» называет заниженным число смертей от коронавируса в западных странах. Издание ссылается на ученых-демографов. По их данным, общее число людей, которые скончались по разным причинам в крупных городах, например, Париже, Нью-Йорке, Стамбуле, в марте этого года в несколько раз превышало прошлогодние показатели. Явное несоответствие данным 2019 года сохраняется даже при вычете из статистики жертв коронавируса. Из этого ученые делают вывод, что заболевшие новой инфекцией были и среди тех, кто, по данным властей, умер по причинам, не связанным с ней. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 2,5 миллиона, скончались почти 177 тысяч. Эхо Москвы
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