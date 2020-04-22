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Германские вирусологи назвали основной путь передачи коронавируса

12:32 22.04.2020 Источник: РБК

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек, пишет RTL Today.

Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — сообщил Штреек.

В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», — сказал глава немецкого института.  РБК

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