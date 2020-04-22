Германские вирусологи назвали основной путь передачи коронавируса
12:32 22.04.2020 Источник: РБК
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек, пишет RTL Today.
Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — сообщил Штреек.
В итоге в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», — сказал глава немецкого института. РБК
НОВОСТИ
- 14:00 22.04.2020
- Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд
- 13:32 22.04.2020
- Иран запустил в космос первый военный спутник
- 13:20 22.04.2020
- Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ
- 13:05 22.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек
- 13:00 22.04.2020
- Ситуация с ценами на нефть нелегкая, но не нужно оценивать ее по одной неделе - Песков
- 12:28 22.04.2020
- МКБ поддержит московскую больницу №52 в рамках акции "Поможем вместе"
- 12:20 22.04.2020
- NYT называет число смертей от коронавируса в западных странах заниженным
- 12:05 22.04.2020
- Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии
- 12:00 22.04.2020
- Полицейские могут получить иммунитет к преследованию за действия, совершенные во время исполнения обязанностей
- 11:32 22.04.2020
- Россияне ощутили падение доходов - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать