МКБ поддержит московскую больницу №52 в рамках акции "Поможем вместе"

12:28

Московский кредитный банк (МКБ) окажет поддержку столичной клинической больнице №52 в рамках акции «Поможем вместе», запущенной Экспобанком среди участников финансового рынка. МКБ поможет клинике закупить средства индивидуальной защиты и технику, нужную для помощи больным пневмонией.

Специалисты больницы получат комплекты небулайзеров, системы пневматической компрессии, а также видеобронхоскоп - эндоскопический прибор для обследования внутренней поверхности трахеи и бронхов с помощью передачи изображения в HD-разрешении на экран монитора. МКБ также разрабатывает другие способы помощи больницам Москвы и Московской области.

Московский кредитный банк также объявил и о мерах поддержки своих клиентов – физических и юридических лиц. В рамках собственных программ МКБ рассматривает обращения клиентов по поводу кредитов, суммы которых превышают указанные в Постановлении правительства. Банк предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами.

В середине апреля МКБ в партнерстве со страховой компанией «Югория-Жизнь» предложил новый коробочный страховой продукт «Ю-Защита. Онлайн на здоровье», который позволит финансово поддержать клиентов, у которых обнаружен коронавирус.

