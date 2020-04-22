МКБ поддержит московскую больницу №52 в рамках акции "Поможем вместе"
12:28 22.04.2020
Специалисты больницы получат комплекты небулайзеров, системы пневматической компрессии, а также видеобронхоскоп - эндоскопический прибор для обследования внутренней поверхности трахеи и бронхов с помощью передачи изображения в HD-разрешении на экран монитора. МКБ также разрабатывает другие способы помощи больницам Москвы и Московской области.
Московский кредитный банк также объявил и о мерах поддержки своих клиентов – физических и юридических лиц. В рамках собственных программ МКБ рассматривает обращения клиентов по поводу кредитов, суммы которых превышают указанные в Постановлении правительства. Банк предусмотрел дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине, как в России, так и за ее пределами.
В середине апреля МКБ в партнерстве со страховой компанией «Югория-Жизнь» предложил новый коробочный страховой продукт «Ю-Защита. Онлайн на здоровье», который позволит финансово поддержать клиентов, у которых обнаружен коронавирус.
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