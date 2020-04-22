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Ситуация с ценами на нефть нелегкая, но не нужно оценивать ее по одной неделе - Песков

13:00 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелегкая, но ее не нужно оценивать по одному дню или одной неделе. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, Песков отметил, что сначала нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.

"Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать", - сказал представитель Кремля.

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