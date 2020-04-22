Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило две тысячи человек. За последние сутки выявлено еще 294 случая, сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным штаба, общее число заразившихся с начала пандемии в Санкт-Петербурге составило 2 267 человек.