0
0
94
НОВОСТИ

Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ

13:20 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офицер израильской пограничной полиции получил в среду ранения у блокпоста в районе поселения Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан в результате нападения, осуществленного палестинцем, который был убит ответным огнем. Об этом сообщила газета "Таймс оф Исраэл".

Пресс-служба полиции указала в "Твиттере", что "террорист на грузовом фургоне сначала наехал на полицейского у въезда на блокпост, после чего вышел из машины и ударил стража порядка ножницами". "Другие находившиеся на месте бойцы пограничной полиции Израиля открыли огонь по террористу и нейтрализовали его", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что у нападавшего было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое он "намеревался бросить [в полицейских] во время атаки".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 22.04.2020
Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд
0
0
13:32 22.04.2020
Иран запустил в космос первый военный спутник
0
73
13:05 22.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек
0
110
13:00 22.04.2020
Ситуация с ценами на нефть нелегкая, но не нужно оценивать ее по одной неделе - Песков
0
113
12:32 22.04.2020
Германские вирусологи назвали основной путь передачи коронавируса
0
236
12:28 22.04.2020
МКБ поддержит московскую больницу №52 в рамках акции "Поможем вместе"
0
140
12:20 22.04.2020
NYT называет число смертей от коронавируса в западных странах заниженным
0
189
12:05 22.04.2020
Павел Дуров предсказал миру "цивилизационный сдвиг" после пандемии
0
212
12:00 22.04.2020
Полицейские могут получить иммунитет к преследованию за действия, совершенные во время исполнения обязанностей
0
199
11:32 22.04.2020
Россияне ощутили падение доходов - опрос
0
240

Возврат к списку