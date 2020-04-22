Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офицер израильской пограничной полиции получил в среду ранения у блокпоста в районе поселения Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан в результате нападения, осуществленного палестинцем, который был убит ответным огнем. Об этом сообщила газета "Таймс оф Исраэл".

Пресс-служба полиции указала в "Твиттере", что "террорист на грузовом фургоне сначала наехал на полицейского у въезда на блокпост, после чего вышел из машины и ударил стража порядка ножницами". "Другие находившиеся на месте бойцы пограничной полиции Израиля открыли огонь по террористу и нейтрализовали его", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что у нападавшего было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое он "намеревался бросить [в полицейских] во время атаки".