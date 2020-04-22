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НОВОСТИ

Иран запустил в космос первый военный спутник

13:32 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Об этом сообщил в среду Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил).

По данным агентства Мехр, аппарат выведен на орбиту на высоте 425 км.

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