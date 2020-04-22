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Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд

14:00 22.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на 500 миллиардов долларов в связи с коронавирусом. Деньги получит малый бизнес и больницы.

Из пакета помощи на 2,2 трлн долларов экономике в связи с пандемией коронавируса, который Конгресс принял в конце марта, малый бизнес получил 349 млрд долларов в качестве кредитов. Но заявки на получение денег были заполнены в первые дни после начала работы программы — и тогда оказалось, что денег на помощь малому бизнесу катастрофически не хватает. Кроме того, несколько крупных национальных сетей, такие как сеть Фаст фуда Шейк Шак, воспользовались программой, подав заявки от каждого ресторана отдельно, как малый бизнес. После того, как скандал выплыл наружу, Шейк Шак объвил, что вернет деньги. Глава Минфина США заявил, что другие крупные сети должны сделать то же самое. Новый пакет помощи, который Сенат принял вчера, а Палата Представителей, как ожидается, одобрит в четверг, предусматривает дополнительные 320 млрд долларов на кредиты, до 10 млн долларов каждой компании в сфере малого бизнеса, которые можно не возвращать, если 2⁄3 из полученных денег потрачены на сохранение или создание новых рабочих мест.

75 млрд долларов из нового пакета поморщи получат больницы, и 25 млрд долларов будет потрачено на тестирование на коронавирус — на сегодняшний день в США протестированы менее полутора процентов населения страны, чуть более 4-х миллионов человек.

Этот пакет помощи является лишь частью дополнительных мер, которые Конгресс США намерен принять в ближайшие недели на сумму не менее чем 1 триллион долларов.  Эхо Москвы

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