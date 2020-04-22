Число умерших в Британии после заражения коронавирусом может превышать 40 тыс. - FT

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, может почти в 2,5 раза превышать официальные данные Минздрава страны. Как сообщила в среду газета "Файнэншл таймс", из-за жертвами коронавируса в стране уже могли стать больше 41 тыс. человек, и в таком случае Соединенное Королевство находится на втором месте в мире, после США, по числу смертей из-за этого заболевания.

По данным Минздрава на 20 апреля, число летальных исходов в стране достигло 17,3 тыс. Причем эти данные не включают большинство летальных исходов дома, в домах престарелых и хосписах. В большинстве подобных случаев анализы на заражение новым коронавирусом не проводятся, однако в свидетельствах о смерти может указываться подозрение на коронавирус. Такие случаи учитываются Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), опубликовавшей накануне свою статистику на 10 апреля. Обнародованные цифры оказались на 40% выше показателей, в тот день представленных Минздравом, при этом 70% смертей приходилось на людей старше 75 лет.

Однако в FT полагают, что и оценки ONS могут быть заниженными. Сотрудники газеты экстраполировали данные статистической службы, получив свои, куда более тревожные цифры. Издание опиралось на опубликованную ONS информацию о том, что с 4 по 10 апреля число смертей в Англии и Уэльсе было на 75% выше среднего показателя. В целом же с середины марта по 10 апреля в стране было зарегистрировано почти на 17 тыс. смертей больше нормы даже с учетом последствий сезонных вспышек ОРЗ. При этом Минздрав 10 апреля сообщал о 9 288 смертях среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.