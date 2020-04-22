Число умерших в Британии после заражения коронавирусом может превышать 40 тыс. - FT
14:12 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, может почти в 2,5 раза превышать официальные данные Минздрава страны. Как сообщила в среду газета "Файнэншл таймс", из-за жертвами коронавируса в стране уже могли стать больше 41 тыс. человек, и в таком случае Соединенное Королевство находится на втором месте в мире, после США, по числу смертей из-за этого заболевания.
По данным Минздрава на 20 апреля, число летальных исходов в стране достигло 17,3 тыс. Причем эти данные не включают большинство летальных исходов дома, в домах престарелых и хосписах. В большинстве подобных случаев анализы на заражение новым коронавирусом не проводятся, однако в свидетельствах о смерти может указываться подозрение на коронавирус. Такие случаи учитываются Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), опубликовавшей накануне свою статистику на 10 апреля. Обнародованные цифры оказались на 40% выше показателей, в тот день представленных Минздравом, при этом 70% смертей приходилось на людей старше 75 лет.
Однако в FT полагают, что и оценки ONS могут быть заниженными. Сотрудники газеты экстраполировали данные статистической службы, получив свои, куда более тревожные цифры. Издание опиралось на опубликованную ONS информацию о том, что с 4 по 10 апреля число смертей в Англии и Уэльсе было на 75% выше среднего показателя. В целом же с середины марта по 10 апреля в стране было зарегистрировано почти на 17 тыс. смертей больше нормы даже с учетом последствий сезонных вспышек ОРЗ. При этом Минздрав 10 апреля сообщал о 9 288 смертях среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.
НОВОСТИ
- 15:32 22.04.2020
- ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
- 15:32 22.04.2020
- Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
- 15:12 22.04.2020
- Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
- 15:00 22.04.2020
- Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины
- 14:32 22.04.2020
- Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии
- 14:30 22.04.2020
- Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
- 14:00 22.04.2020
- Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд
- 13:32 22.04.2020
- Иран запустил в космос первый военный спутник
- 13:20 22.04.2020
- Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ
- 13:05 22.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать