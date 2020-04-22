Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии

14:32 Источник: RNS

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов на совещании регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией дал поручение установить посты контроля в граничащих с другими регионами районах, следует из сообщения на сайте правительства региона.

«На постах контроля мобильные бригады администраций муниципальных образований совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут выявлять граждан с респираторными симптомами, а также граждан, которые получили предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения карантина. Специалистам предстоит вести учет въезжающих на территорию республики, уточнять цель визита и место их пребывания в регионе», - говорится в сообщении.

Также указывается, что вся информация о новоприбывших гражданах будет представляться в Роспотребнадзор «для организации санитарно-эпидемиологических мероприятий». RNS