0
0
127
НОВОСТИ

Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии

14:32 22.04.2020 Источник: RNS

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов на совещании регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией дал поручение установить посты контроля в граничащих с другими регионами районах, следует из сообщения на сайте правительства региона.

«На постах контроля мобильные бригады администраций муниципальных образований совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут выявлять граждан с респираторными симптомами, а также граждан, которые получили предписание Роспотребнадзора о необходимости соблюдения карантина. Специалистам предстоит вести учет въезжающих на территорию республики, уточнять цель визита и место их пребывания в регионе», - говорится в сообщении.

Также указывается, что вся информация о новоприбывших гражданах будет представляться в Роспотребнадзор «для организации санитарно-эпидемиологических мероприятий».  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 22.04.2020
ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
0
9
15:32 22.04.2020
Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
0
13
15:12 22.04.2020
Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
0
67
15:00 22.04.2020
Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины
0
101
14:30 22.04.2020
Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
0
125
14:12 22.04.2020
Число умерших в Британии после заражения коронавирусом может превышать 40 тыс. - FT
0
164
14:00 22.04.2020
Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд
0
167
13:32 22.04.2020
Иран запустил в космос первый военный спутник
0
209
13:20 22.04.2020
Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ
0
203
13:05 22.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек
0
217

Возврат к списку