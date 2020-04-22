Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным

14:30

Почти 18 тыс. жителей Москвы были признаны безработными после введения упрощенного порядка получения такого статуса. Более 14 тыс. москвичей уже получают пособие по безработице, сообщают представители Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что пособие безработным будет назначаться по упрощенной схеме, которая позволит избежать походов по кабинетам. Встать на учет в качестве безработного, а также оформить пособие горожане могут на интернет-портале центра «Моя работа» czn.mos.ru.

Также в мегаполисе указом Сергея Собянина установлена специальная надбавка к федеральному пособию. В Москве безработный получает 19,5 тыс. руб. в месяц. По данным городских властей, до коронавируса уровень зарегистрированной в столице безработицы составлял 0,43% экономического активного населения, сейчас он составляет 0,66%. На данный момент центр «Моя работа» готов предоставить соискателям примерно 40 тыс. вакансий, при этом с 26 марта трудоустроить удалось 1364 горожан.