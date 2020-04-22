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НОВОСТИ

Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным

14:30 22.04.2020

Почти 18 тыс. жителей Москвы были признаны безработными после введения упрощенного порядка получения такого статуса. Более 14 тыс. москвичей уже получают пособие по безработице, сообщают представители Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что пособие безработным будет назначаться по упрощенной схеме, которая позволит избежать походов по кабинетам. Встать на учет в качестве безработного, а также оформить пособие горожане могут на интернет-портале центра «Моя работа» czn.mos.ru.

Также в мегаполисе указом Сергея Собянина установлена специальная надбавка к федеральному пособию. В Москве безработный получает 19,5 тыс. руб. в месяц. По данным городских властей, до коронавируса уровень зарегистрированной в столице безработицы составлял 0,43% экономического активного населения, сейчас он составляет 0,66%. На данный момент центр «Моя работа» готов предоставить соискателям примерно 40 тыс. вакансий, при этом с 26 марта трудоустроить удалось 1364 горожан.

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