Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины
15:00 22.04.2020 Источник: НГ-Online
Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав украинского правительства в качестве вице-премьера по реформам. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в сети Facebook.
«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», - написал он.
Напомним, Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-13 гг и губернатором Одесской области в 2015-16 гг.
НОВОСТИ
- 15:32 22.04.2020
- ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
- 15:32 22.04.2020
- Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
- 15:12 22.04.2020
- Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
- 14:32 22.04.2020
- Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии
- 14:30 22.04.2020
- Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
- 14:12 22.04.2020
- Число умерших в Британии после заражения коронавирусом может превышать 40 тыс. - FT
- 14:00 22.04.2020
- Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд
- 13:32 22.04.2020
- Иран запустил в космос первый военный спутник
- 13:20 22.04.2020
- Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ
- 13:05 22.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать