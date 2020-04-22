Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины

15:00 Источник: НГ-Online

Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав украинского правительства в качестве вице-премьера по реформам. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», - написал он.



Напомним, Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-13 гг и губернатором Одесской области в 2015-16 гг.