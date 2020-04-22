0
0
97
НОВОСТИ

Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины

15:00 22.04.2020 Источник: НГ-Online

Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав украинского правительства в качестве вице-премьера по реформам. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», - написал он.

Напомним, Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-13 гг и губернатором Одесской области в 2015-16 гг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 22.04.2020
ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
0
9
15:32 22.04.2020
Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
0
13
15:12 22.04.2020
Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
0
67
14:32 22.04.2020
Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии
0
130
14:30 22.04.2020
Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
0
125
14:12 22.04.2020
Число умерших в Британии после заражения коронавирусом может превышать 40 тыс. - FT
0
164
14:00 22.04.2020
Сенат США принял закон о новом пакете помощи экономике почти на $500 млрд
0
167
13:32 22.04.2020
Иран запустил в космос первый военный спутник
0
209
13:20 22.04.2020
Палестинец ранил израильского полицейского на блокпосту и был убит ответным огнем - СМИ
0
203
13:05 22.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 2 тысячи человек
0
217

Возврат к списку