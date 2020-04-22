Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий показатель смертности в России с начала года на 4,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату <...> ниже на 4,5% по сравнению с предыдущим годом", - сказал он.