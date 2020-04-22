Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничительные меры в России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции следует продлить на майские праздники, сообщил в среду на пресс-конференции журналистам главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению [заболеваемости], а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры про дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.