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ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус

15:32 22.04.2020

ВНИИ «СИГНАЛ» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал тестирование своих сотрудников на коронавирусную инфекцию. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. и решением региональных властей начали работу подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия и задействованные в выполнении заданий гособоронзаказа. На период до 30 апреля 2020 года утвержден оптимальный состав работников предприятия, который необходим для функционирования производства.

По указанию Роспотребнадзора РФ и Главного санитарного врача Владимирской области на предприятии реализован целый комплекс мероприятий, среди которых: обеспечение всех работающих сотрудников защитными масками, антисептическими препаратами, дезинфицирующими средствами, организовано социальное дистанцирование на рабочих местах, проводится регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. К работе не допускаются сотрудники, которые входят в группу риска – работники старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. На проходных реализованы меры по дистанционной термометрии.

«Основная задача, стоящая перед предприятиями ВПК – это безусловное и своевременное выполнение контрактов Гособоронзаказа, но при этом нам необходимо сохранить здоровье каждого сотрудника, и целостность всего коллектива» - заявил генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

Кроме того, по рекомендации госкорпорации «Ростех» в целях содействия федеральным и региональным органам власти в проведении мероприятий по профилактике и предупреждению распространения короновирусной инфекции, руководством предприятия принято решение о проведении тестирования всего персонала, задействованного в выполнении Государственного оборонного заказа, а также всех сотрудников, участвующих в обеспечении бесперебойной работы предприятия.

Так же Владимир Пименов сообщил, что тестирование организуется в рамках действующей на предприятии программы добровольного медицинского страхования. Им смогут воспользоваться не только работающие сотрудники, но и те, кто в период ограничений по различным причинам находится дома. Тестирование будет проходить по методике, утвержденной Роспотребнадзором РФ. Новые тесты дают результаты с точностью до 94%.

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