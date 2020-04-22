ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
15:32 22.04.2020
ВНИИ «СИГНАЛ» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал тестирование своих сотрудников на коронавирусную инфекцию. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. и решением региональных властей начали работу подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия и задействованные в выполнении заданий гособоронзаказа. На период до 30 апреля 2020 года утвержден оптимальный состав работников предприятия, который необходим для функционирования производства.
По указанию Роспотребнадзора РФ и Главного санитарного врача Владимирской области на предприятии реализован целый комплекс мероприятий, среди которых: обеспечение всех работающих сотрудников защитными масками, антисептическими препаратами, дезинфицирующими средствами, организовано социальное дистанцирование на рабочих местах, проводится регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. К работе не допускаются сотрудники, которые входят в группу риска – работники старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. На проходных реализованы меры по дистанционной термометрии.
«Основная задача, стоящая перед предприятиями ВПК – это безусловное и своевременное выполнение контрактов Гособоронзаказа, но при этом нам необходимо сохранить здоровье каждого сотрудника, и целостность всего коллектива» - заявил генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.
Кроме того, по рекомендации госкорпорации «Ростех» в целях содействия федеральным и региональным органам власти в проведении мероприятий по профилактике и предупреждению распространения короновирусной инфекции, руководством предприятия принято решение о проведении тестирования всего персонала, задействованного в выполнении Государственного оборонного заказа, а также всех сотрудников, участвующих в обеспечении бесперебойной работы предприятия.
Так же Владимир Пименов сообщил, что тестирование организуется в рамках действующей на предприятии программы добровольного медицинского страхования. Им смогут воспользоваться не только работающие сотрудники, но и те, кто в период ограничений по различным причинам находится дома. Тестирование будет проходить по методике, утвержденной Роспотребнадзором РФ. Новые тесты дают результаты с точностью до 94%.
НОВОСТИ
- 17:00 22.04.2020
- Дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые - ЦНИИ Роспотребнадзора
- 16:32 22.04.2020
- Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией - Мишустин
- 16:12 22.04.2020
- Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
- 16:02 22.04.2020
- Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски
- 16:00 22.04.2020
- Власти РФ из-за коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 2021 г.
- 15:32 22.04.2020
- Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
- 15:12 22.04.2020
- Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
- 15:00 22.04.2020
- Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины
- 14:32 22.04.2020
- Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии
- 14:30 22.04.2020
- Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать