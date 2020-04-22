Власти РФ из-за коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 2021 г.
16:00 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщили ТАСС в Росстандарте.
"Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки", - отметили в Росстандарте. При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыскиваться не будет.
Такое решение принято в целях сокращения рисков заражения на фоне пандемии коронавируса. Изменения регулируются постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счетчиков.
НОВОСТИ
- 17:00 22.04.2020
- Дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые - ЦНИИ Роспотребнадзора
- 16:32 22.04.2020
- Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией - Мишустин
- 16:12 22.04.2020
- Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
- 16:02 22.04.2020
- Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски
- 15:32 22.04.2020
- ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
- 15:32 22.04.2020
- Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
- 15:12 22.04.2020
- Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
- 15:00 22.04.2020
- Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины
- 14:32 22.04.2020
- Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии
- 14:30 22.04.2020
- Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать