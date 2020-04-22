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НОВОСТИ

Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски

16:02 22.04.2020

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Фото предоставлено пресс-службой правительства

Московской области

В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов. Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц.

Такое решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На данный момент заготовлено 250 тыс. наборов, в каждом из которых 2 медицинские маски. Средства защиты уже могут получить жители Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время раздавать маски начнут на всех постах Московской области, а также во всех муниципалитетах.

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