Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски

16:02

Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области

В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов. Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц.

Такое решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На данный момент заготовлено 250 тыс. наборов, в каждом из которых 2 медицинские маски. Средства защиты уже могут получить жители Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время раздавать маски начнут на всех постах Московской области, а также во всех муниципалитетах.