Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
16:12 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.
"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в среду в "Твиттере".
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