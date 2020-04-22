Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в среду в "Твиттере".