Дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые - ЦНИИ Роспотребнадзора
17:00 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дети могут дольше, чем взрослые, оставаться источником новой коронавирусной инфекции и заражать других, сообщил в среду заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
"Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции, - сказал он на пресс- конференции в ТАСС. - И вот в последние дни мне попалась очень интересная работа, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи".
НОВОСТИ
- 16:32 22.04.2020
- Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией - Мишустин
- 16:12 22.04.2020
- Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
- 16:02 22.04.2020
- Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски
- 16:00 22.04.2020
- Власти РФ из-за коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 2021 г.
- 15:32 22.04.2020
- ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
- 15:32 22.04.2020
- Общая смертность по России ниже прошлогоднего показателя на 4,5% - Мурашко
- 15:12 22.04.2020
- Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники
- 15:00 22.04.2020
- Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьером правительства Украины
- 14:32 22.04.2020
- Посты контроля на границе с другими регионам установят в Бурятии
- 14:30 22.04.2020
- Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать