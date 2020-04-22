Депутат Госдумы выступила за равные зарплаты для мужчин и женщин

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме выступили за равные зарплаты для мужчин и женщин. Сегодня в Росстате назвали соотношение числа мужчин и женщин в России.

В стране на начало 2020 года на 1 тыс. женщин приходилось 866 мужчин. Уточняется, что число мужчин превышает число женщин лишь в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тыс. женщин приходится 1050 мужчин.

В старшем возрасте число мужчин на 1 тыс. женщин начинает сокращаться, передаёт RT.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва отреагировала на эти данные. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что не располагает достоверными сведениями.

«Наверное, меньше. Что женщины дольше живут? Наверное, но это неточные данные, это так, как мы видим вокруг себя, что бабушек больше чем дедушек. А так я не могу сказать. По количеству нет у меня данных».

Плетнёва указала на необходимость уровнять зарплаты женщин и мужчин в России.

«У меня сейчас забота, чтоб у нас выросло поколение, чтоб мы все были живы, здоровы, чтоб женщины получали столько, сколько мужчины за свою работу. Это сейчас точно установлено, что это есть [разница в зарплате - прим. ГМ], а это плохо. Конечно, плохо, если мы работаем, и за одну и ту же работу женщина получает меньше. Но это не во всех отраслях. Я же не могу сказать, что депутат-женщина получает меньше чем депутат-мужчина, но есть такие отрасли, частные компании, которые так распределяют средства. Вот с этим надо бороться, это и правительство подтверждает, что у нас есть такое». Говорит Москва