Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей волонтерам для помощи жителям
17:05 22.04.2020
|Фото Группы ГАЗ
Среди машин, предоставляемых из тестового парка дилерской сети - различные модификации "ГАЗель NEXT", а также внедорожники "Соболь 4х4". В случае возникновения необходимости перевозки больших объемов груза многие дилерские центры также смогут выделить волонтерам среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".
Первым, кому были переданы машины для перевозки, стал фонд «Добрый дом», который опекает семьи с онкобольными детьми. Вместе с сотрудниками фонда была организована перевозка мебели и предметов домашнего обихода для социальной семейной гостиницы.
Всего в рамках данной акции волонтерским организациям уже переданы более 20 автомобилей "ГАЗель NEXT". Машины передаются на безвозмездной основе на срок от десяти дней и более, в зависимости от ситуации в конкретном регионе и объемов задач каждой волонтерской организации. Для получения автомобиля представителям организаций необходимо заполнить заявку на сайте.
Передача тестовых автомобилей волонтерским и благотворительным организациям, социальным предпринимателям - часть общей программы "Группы ГАЗ" по противодействию эпидемии и поддержке наименее защищенных граждан. В начале апреля добровольцы Горьковского автозавода и Ярославского моторного завода организовали доставку наборов продуктов питания для одиноких и маломобильных ветеранов - бывших работников предприятий. Вторая подобная акция пройдет в преддверии майских праздников.
Андрей Гусейнов
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