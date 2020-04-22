0
0
120
НОВОСТИ

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ

17:40 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.

Мэр напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.

"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.

Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов. "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции", - сказал Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:25 22.04.2020
Мишустин: Прошу избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"
0
24
18:00 22.04.2020
Ректор МГЮА: субъекты РФ вправе вводить санкции в виду их отсутствия в федеральном КоАП
0
83
17:12 22.04.2020
Депутат Госдумы выступила за равные зарплаты для мужчин и женщин
0
155
17:05 22.04.2020
Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей волонтерам для помощи жителям
0
148
17:00 22.04.2020
Дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые - ЦНИИ Роспотребнадзора
0
170
16:32 22.04.2020
Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией - Мишустин
0
217
16:12 22.04.2020
Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
0
251
16:02 22.04.2020
Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски
0
234
16:00 22.04.2020
Власти РФ из-за коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 2021 г.
0
257
15:32 22.04.2020
ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
0
254

Возврат к списку