Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ
17:40 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.
Мэр напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.
"Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.
Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов. "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции", - сказал Собянин.
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