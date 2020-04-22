Мишустин: Прошу избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"
18:25 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что людям с другими заболеваниями будут отказывать в медицинской помощи. Это подчеркнул в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - обратился премьер к участникам заседания.
Глава правительства попросил обратить на данную тему особое внимание и "не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании", подчеркнув, что от этого зависят жизнь и здоровье тысяч людей.
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