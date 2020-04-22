0
0
18
НОВОСТИ

Мишустин: Прошу избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"

18:25 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что людям с другими заболеваниями будут отказывать в медицинской помощи. Это подчеркнул в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим". Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения", - обратился премьер к участникам заседания.

Глава правительства попросил обратить на данную тему особое внимание и "не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании", подчеркнув, что от этого зависят жизнь и здоровье тысяч людей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 22.04.2020
Ректор МГЮА: субъекты РФ вправе вводить санкции в виду их отсутствия в федеральном КоАП
0
83
17:40 22.04.2020
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ
0
123
17:12 22.04.2020
Депутат Госдумы выступила за равные зарплаты для мужчин и женщин
0
155
17:05 22.04.2020
Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей волонтерам для помощи жителям
0
148
17:00 22.04.2020
Дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые - ЦНИИ Роспотребнадзора
0
170
16:32 22.04.2020
Некоторые регионы до сих пор не освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией - Мишустин
0
217
16:12 22.04.2020
Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США
0
251
16:02 22.04.2020
Жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать защитные маски
0
234
16:00 22.04.2020
Власти РФ из-за коронавируса разрешили не проводить поверку бытовых счетчиков до 2021 г.
0
257
15:32 22.04.2020
ВНИИ "Сигнал" тестирует своих сотрудников на коронавирус
0
254

Возврат к списку