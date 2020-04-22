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Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеоконференцию 30 апреля - СМИ

18:45 22.04.2020 Источник: Интерфакс

Страны-участницы "нормандской четверки" согласовали видеоконференцию при участии министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, сообщает украинское издание "Европейская правда".

"Видеоконференция 4 глав МИД стран "нормандской четверки" подтверждена на 30 апреля", - заявил источник издания. Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением этой информации.

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