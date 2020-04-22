Песков предположил снижение заражаемости COVID-19 в РФ после середины мая

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик распространения нового коронавируса в России, по мнению отечественных специалистов, наступит в середине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном в среду интервью американской телекомпании Си-эн-би-си.

"Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных", - сказал он.

"К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, пандемия коронавируса - "большая угроза для всех стран". "Не только для [президента РФ Владимира] Путина и России, все страны столкнулись с этим вызовом. Это беспрецедентная ситуация", - указал пресс-секретарь главы государства. Коронавирус не только "угрожает здоровью и жизни людей", но также может спровоцировать "серьезный мировой экономический кризис, что станет дополнительным вызовом" для стран, отметил Песков.