Песков предположил снижение заражаемости COVID-19 в РФ после середины мая
19:05 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пик распространения нового коронавируса в России, по мнению отечественных специалистов, наступит в середине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном в среду интервью американской телекомпании Си-эн-би-си.
"Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных", - сказал он.
"К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения", - продолжил представитель Кремля.
По его словам, пандемия коронавируса - "большая угроза для всех стран". "Не только для [президента РФ Владимира] Путина и России, все страны столкнулись с этим вызовом. Это беспрецедентная ситуация", - указал пресс-секретарь главы государства. Коронавирус не только "угрожает здоровью и жизни людей", но также может спровоцировать "серьезный мировой экономический кризис, что станет дополнительным вызовом" для стран, отметил Песков.
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