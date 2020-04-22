В Москве за сутки выявлено 48 зараженных COVID-19 нарушителей самоизоляции

19:12

В Москве всего за сутки выявили 48 больных, которые нарушали предписанный им режим самоизоляции. По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, установить это позволили «технически средства фотовидеофиксации». Нарушали режим горожане, которые лечатся дома из-за того, что коронавирус у них проявляется в легкой форме, а также граждане, живущие с зараженными в одной квартире. «Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», - отметил Данчиков, по словам которого, нарушители были оштрафованы.

Больных также принудительно доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и на Можайском шоссе, где их будут лечить под наблюдением медиков. По данным городских властей, за время действия в Москве режима повышенной готовности, в связи с несоблюдением режима самоизоляции были оштрафованы и принудительно направлены под наблюдение врачей 208 человек - жители Москвы 35-50 лет.

