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Мантуров рассказал, сколько масок используется в России ежедневно

19:38 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России ежедневно используется более 12 млн защитных масок, в том числе 4-4,5 млн из Китая, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Комментарий министра передала журналистам пресс-служба министерства.

"Завозятся импортных масок из Китая еще примерно 4-4,5 млн в сутки. Это и по линии Минпромторга, и других коммерческих предприятий. То есть в день выходит потребление более 12 млн", - сказал он.

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