0
0
28
НОВОСТИ

Нефть растет в цене, а за ней - и рубль

20:00 22.04.2020 Источник: Интерфакс

Доллар и евро усилили снижение и почти полностью растеряли рост предыдущего дня на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенно растущей нефти после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.

Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,26 руб./EUR1, подешевев на 1,46 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля - до 78,81 рубля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:38 22.04.2020
Мантуров рассказал, сколько масок используется в России ежедневно
0
69
19:12 22.04.2020
В Москве за сутки выявлено 48 зараженных COVID-19 нарушителей самоизоляции
0
106
19:07 22.04.2020
Более 1400 протоколов составили за сутки на вышедших на улицу без законных оснований москвичей
0
112
19:05 22.04.2020
Песков предположил снижение заражаемости COVID-19 в РФ после середины мая
0
118
18:45 22.04.2020
Главы МИД "нормандской четверки" проведут видеоконференцию 30 апреля - СМИ
0
136
18:25 22.04.2020
Мишустин: Прошу избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"
0
180
18:00 22.04.2020
Ректор МГЮА: субъекты РФ вправе вводить санкции в виду их отсутствия в федеральном КоАП
0
190
17:40 22.04.2020
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ
0
227
17:12 22.04.2020
Депутат Госдумы выступила за равные зарплаты для мужчин и женщин
0
242
17:05 22.04.2020
Горьковский автозавод передает более 200 автомобилей волонтерам для помощи жителям
0
232

Возврат к списку