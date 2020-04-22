Нефть растет в цене, а за ней - и рубль
20:00 22.04.2020 Источник: Интерфакс
Доллар и евро усилили снижение и почти полностью растеряли рост предыдущего дня на "Московской бирже" в среду вечером; рубль активно дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенно растущей нефти после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.
Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,26 руб./EUR1, подешевев на 1,46 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля - до 78,81 рубля.
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