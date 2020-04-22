Главврач больницы в Коммунарке: Число госпитализаций снова растет....

20:10 Источник: Интерфакс

На данный момент количество госпитализаций пациентов с коронавирусом растет: больных поступает больше, чем выписывается, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он рассказал, что в прошедшие недели в Москве для лечения больных с Covid-19 активно открывали новые больницы, это давало надежду, что "удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров".

"И действительно, на прошлой неделе был небольшой спад... А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет!", - написал Проценко в своем фейсбуке.