Юристы рассказали о полномочиях субъектов Федерации в применении штрафов

21:00 Источник: НГ-Online

Регионы могут применять практику наложения административных штрафов на граждан в рамках полномочий, предоставленных всем субъектам РФ, полагают юристы. Напомним, в Москве ввели для граждан, нарушающих режим самоизоляции, штрафы до 5000 рублей, что, по мнению некоторых СМИ, это расходится с нормами федерального законодательства.

Тем не менее, полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский отмечает, что применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Федерации. "Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы», - заявил юрист, отметив, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель.

Ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев солидарен с коллегой. «Определение, установление административной ответственности - это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ, - считает эксперт. - Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ. Исходя из этого и Россия в целом, и субъект РФ может устанавливать административную ответственность за нарушение соответствующих нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ. Действительно, ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции».

По слова Блажеева, при отсутствии в федеральном законодательстве тех или иных норм, если те прописаны в законодательстве субъекта РФ, они подлежат применению на территории соответствующего региона.

«Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1», - уверен Блажеев, по словам которого, санкции, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.

Председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин также полагает, что назначение штрафов за нарушение пропускного режима и самоизоляции полностью соответствует федеральному законодательству. По мнению Плигина, до настоящего времени целый ряд российских законов не применяли на федеральном уровне. Например, закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Также не было и масштабного применения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Плигин считает, что введенные административные меры носят вынужденный и временный характер. Однако в законодательстве, по его словам, нужно отразить возможность "реагировать на непредсказуемости, с которым мы столкнулись в настоящее время".