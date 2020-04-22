За первый день автоматического контроля в Москве камеры "поймали" 230 тыс машин

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители 230 тыс. автомобилей передвигались по Москве в течение первого дня автоматического контроля без пропусков, эти нарушения режима самоизоляции были зафиксированы с помощью 2,5 тыс. камер фотовидеофиксации. Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс- службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются - если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.