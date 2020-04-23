Власти американских штатов собираются с исками в суд против Китая

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор американского штата Миссисипи Линн Фитч в среду заявила о намерении подать иск против властей КНР, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Об этом сообщается в заявлении генпрокурора, опубликованном на ее официальном сайте.

"Слишком много жителей Миссисипи пострадали в результате замалчивания информации Китаем. Это не должно остаться безнаказанным. Жители Миссисипи заслужили справедливости, и я собираюсь добиться этого в суде", - говорится в заявлении Фитч. По ее словам, что из-за действий властей КНР многие жители штата заболели или умерли, еще большее число людей потеряли работу.

Генпрокурор Миссисипи также призвала Конгресс США поддержать исковую жалобу генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта против Китая. Ранее он подал иск в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса.