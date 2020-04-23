0
0
55
НОВОСТИ

Более 1000 аппаратов ИВЛ будут отправлены в Мексику, Францию, Испанию и Италию - Трамп

07:40 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также поступит Испании и Италии. Об этом сообщил в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Все говорили об аппаратах, но никто не писал, что я способен разрешить проблему [достаточного числа ИВЛ], но я разрешил, - сказал глава американской администрации. - Я говорил сегодня (22 апреля - прим. ТАСС) с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим [определенное количество] Испании, Италии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 23.04.2020
Трамп не согласен с решение губернатора штата Джорджия открыть предприятия сферы услуг
0
36
07:50 23.04.2020
Меры поддержки торговли и инвестиций обсудили в рабочей группу G20
0
69
07:30 23.04.2020
В столице ОАЭ начнет ходить общественный транспорт и откроются торговые центры - СМИ
0
66
23:15 22.04.2020
Власти американских штатов собираются с исками в суд против Китая
0
578
21:35 22.04.2020
За первый день автоматического контроля в Москве камеры "поймали" 230 тыс машин
0
664
21:00 22.04.2020
Юристы рассказали о полномочиях субъектов Федерации в применении штрафов
0
649
20:55 22.04.2020
Глава ВОЗ: Я думаю, что мы объявили чрезвычайную ситуацию в правильный момент
0
657
20:10 22.04.2020
Главврач больницы в Коммунарке: Число госпитализаций снова растет....
0
699
20:06 22.04.2020
Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов
0
642
20:00 22.04.2020
Нефть растет в цене, а за ней - и рубль
0
709

Возврат к списку