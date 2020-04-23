Более 1000 аппаратов ИВЛ будут отправлены в Мексику, Францию, Испанию и Италию - Трамп
07:40 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также поступит Испании и Италии. Об этом сообщил в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Все говорили об аппаратах, но никто не писал, что я способен разрешить проблему [достаточного числа ИВЛ], но я разрешил, - сказал глава американской администрации. - Я говорил сегодня (22 апреля - прим. ТАСС) с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим [определенное количество] Испании, Италии".
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