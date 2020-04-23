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Меры поддержки торговли и инвестиций обсудили в рабочей группу G20

07:50 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа G20 по торговле и инвестициям провела внеочередное совещание в формате видеоконференции для обсуждения мер по смягчению воздействия пандемии коронавируса на торговлю, инвестиции и глобальные цепочки поставок. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте "двадцатки".

"В соответствии с поручением министров торговли и инвестиций [стран] G20, данном на их встрече 30 марта 2020 года, рабочая группа рассмотрела приоритетные задачи, поставленные министрами, и обсудила дополнительные предлагаемые меры по борьбе с пандемией [коронавируса] и смягчению ее человеческого и экономического воздействия на торговлю и инвестиции", - говорится в документе.

Отмечается, что участники совещания сосредоточили свое внимание на разработке действий, которые должны обеспечить возможность непрерывного потока через границы стран жизненно необходимых медикаментов, медицинского снаряжения и важнейших сельскохозяйственных продуктов.

Участники совещания также рассмотрели меры по смягчению последствий кризиса из-за коронавируса, необходимые в более долгосрочной перспективе, среди которых "повышение устойчивости глобальных цепочек поставок и активизация международных инвестиций" для ускорения процесса восстановления экономики после окончания пандемии.

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