В столице ОАЭ начнет ходить общественный транспорт и откроются торговые центры - СМИ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмират Абу-Даби объявил в четверг о возобновлении с 25 апреля работы общественного транспорта и открытии торговых центров. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Как отмечается, "общественный транспорт в столице ОАЭ начнет ходить в обычном режиме с утра субботы, моллы и торговые центры будут функционировать, но при пропускной способности в 30% от обычной нормы и при соблюдении всех необходимых профилактических мер против нового коронавируса". По информации информационного агентства ОАЭ, с утра четверга в течение 48 часов будет осуществлена полная дезинфекция автобусов, которые выйдут на рейсы в 06:00 в субботу.