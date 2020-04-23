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Трамп не согласен с решение губернатора штата Джорджия открыть предприятия сферы услуг

08:10 23.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с указом губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа о возобновлении работы предприятий сферы услуг и ресторанов, закрытых из-за распространения коронавируса. Об этом американский лидер заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Я сказал губернатору Джорджии Брайану Кемпу, что я категорически не согласен с его решением открыть некоторые заведения, что является нарушением первой фазы, предусмотренной рекомендациями [федерального правительства]", - сообщил он. "Пока что слишком рано это делать", - уверен президент.

"Я хочу, чтобы он поступал так, как считает нужным, но я не согласен с ним в том, что он делает", - добавил хозяин Белого дома. Трамп подчеркнул при этом, что власти штатов все равно должны принимать решения о снятии санитарных ограничений сами, однако он оставляет за собой право указывать на их неверность.

Как объявил в понедельник губернатор Джорджии, власти штата разрешают с 24 апреля возобновить работу закрытых из- за распространения коронавируса спортзалов, парикмахерских и косметологических салонов, а с 27 апреля - театров и ресторанов. Бары, ночные клубы, парки отдыха и развлечений останутся закрытыми.

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