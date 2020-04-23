Из-за нового кредита госдолг Саудовской Аравии может вырасти до 58,5 млрд долларов - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность взять дополнительный кредит на 26,6 млрд долларов, что может увеличить суммарную долговую нагрузку королевства до 58,5 млрд долларов. Об этом заявил в среду министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, власти Саудовской Аравии намерены использовать не более 29,2-31,9 млрд долларов для финансирования образовавшегося на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса дефицита государственного бюджета.

Аль-Джадаан подчеркнул при этом, что королевство обладает всеми финансовыми возможностями для противодействия кризису, вызванному распространением коронавируса. Однако министр отметил, что власти королевства рассматривают возможность введения дополнительных мер по сокращению в период пандемии расходов - в том числе "связанных с поездками, мероприятиями и другими видами деятельности". "Также отсрочка реализации некоторых проектов будет способствовать некоторой экономии", - отметил глава Минфина.

Как сообщает телеканал, Саудовская Аравия уже объявила о пакете мер для стимулирования экономики на 47 млрд долларов, из которых более 12 млрд будут направлены в сферу здравоохранения, а 34,5 млрд - на поддержку частного бизнеса.